Киев ограничит въезд грузовиков из-за непогоды: когда будет действовать запрет

Со вторника, 21 декабря в Киеве будут ограничивать въезд грузовиков из-за ухудшения погоды. Запрет начнет действовать с 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Да, ограничение будет действовать вечером с 17:00 до 22:00, а также с 07:00 до 10:00 утром.

Как объясняют в КГГА, это позволит минимизировать возникновение пробок на дорогах и обеспечит движение снегоуборочной техники.

Указано, что ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О его снятии будет сообщено отдельно.

К водителям фур обращаются с просьбой учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты.

Также городская власть обращается к водителям с просьбой:

не пользоваться личным авто во время снегопада;

по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту,

не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, которые будут мешать работе спецтехники, будут эвакуированы", - добавляют в сообщении.