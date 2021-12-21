ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киев ограничит въезд грузовиков из-за непогоды: когда будет действовать запрет

Новина українською →
Киев, Вторник 21 декабря 2021 15:11
Киев ограничит въезд грузовиков из-за непогоды: когда будет действовать запрет Фото: Киев ограничит въезд грузовиков из-за непогоды (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Со вторника, 21 декабря в Киеве будут ограничивать въезд грузовиков из-за ухудшения погоды. Запрет начнет действовать с 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Да, ограничение будет действовать вечером с 17:00 до 22:00, а также с 07:00 до 10:00 утром.

Как объясняют в КГГА, это позволит минимизировать возникновение пробок на дорогах и обеспечит движение снегоуборочной техники.

Указано, что ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О его снятии будет сообщено отдельно.

К водителям фур обращаются с просьбой учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты.

Также городская власть обращается к водителям с просьбой:

  • не пользоваться личным авто во время снегопада;
  • по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту,
  • не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, которые будут мешать работе спецтехники, будут эвакуированы", - добавляют в сообщении.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в ближайшее время в Киеве ожидается понижение температуры воздуха. Столбики термометров опустятся до -14 градусов.

Добавим, синоптики предупреждали, что сегодня погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев
NEWS
США готовы предоставить Украине еще больше военной техники, - Госдеп
США готовы предоставить Украине еще больше военной техники, - Госдеп
DAILY
Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Свалка на орбите. Чем грозит космический мусор и как с ним хотят бороться