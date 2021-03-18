Карпаты продолжает засыпать снегом. Сохраняется опасность схода лавин

В Украине продолжаются снегопады в горных регионах. Есть угроза схода лавин в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Спасатели предупреждают, что сегодня в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и в среднегорье Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украине сегодня ожидаются дожди и мокрый снег. Днем температура воздуха в областях будет в пределах +2+8 градусов, однако ночью в некоторых регионах на западе и севере страны все еще возможны заморозки.

Ранее сообщалось, что погода в Украине, по прогнозам синоптиков, начнет меняться в сторону потепления только в апреле.