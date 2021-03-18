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Карпати продовжує засипати снігом. Зберігається небезпека сходження лавин

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні тривають снігопади у гірських регіонах. Є загроза сходження лавин у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники попереджають, що сьогодні у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Закарпатської та у середньогір’ї Львівської областi зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Також у високогір”ї Івано-Франкiвської областi очiкується висока снiголавинна небезпека (4 рiвень).

Як повідомляється, в Карпатах продовжує йти сніг.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, в Україні сьогодні очікуються дощі та мокрий сніг. Вдень температура повітря в областях буде в межах +2+8 градусів, однак вночі у деяких регіонах на заході та півночі країни все ще можливі заморозки.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні, за прогнозами синоптиків, почне змінюватися в бік потепління тільки в квітні.

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