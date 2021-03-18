Карпати продовжує засипати снігом. Зберігається небезпека сходження лавин

В Україні тривають снігопади у гірських регіонах. Є загроза сходження лавин у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Рятувальники попереджають, що сьогодні у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Закарпатської та у середньогір’ї Львівської областi зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, в Україні сьогодні очікуються дощі та мокрий сніг. Вдень температура повітря в областях буде в межах +2+8 градусів, однак вночі у деяких регіонах на заході та півночі країни все ще можливі заморозки.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні, за прогнозами синоптиків, почне змінюватися в бік потепління тільки в квітні.