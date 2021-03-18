Дождь со снегом и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 18 марта, в Украине ожидаются дожди и мокрый снег. Днем температура воздуха в областях будет в пределах +2... +8 градусов, однако ночью в некоторых регионах на западе и севере страны все еще возможны заморозки

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня осадки обойдут Закарпатскую, Волынскую, Ровенскую, Черновицкую и Сумскую области. Во всех остальных западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях будет идти мокрый снег. На востоке и юге Украины - дожди.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +2 до +6, а ночью она будет в пределах -1... +3.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от +2 до +5, а ночью столбики термометров покажут -1... +3.

В южных и восточных регионах температура воздуха будет колебаться от +3 до +8, а ночью она будет от +1 до +4.

Погода в Киеве

В Киеве и области будет идти мокрый снег. Температура воздуха днем будет от +3 до +5, а ночью от -1 до +3 градусов.