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"Карпаты" получили четыре предложения по трансферу игрока

Новости » Спорт    16.01.2019 - 19:07
"Карпаты" получили четыре предложения по трансферу игрока
Фото: Марьян Швед (fckarpaty.com)

У футболиста - предостаточно вариантов продолжения карьеры

Львовские "Карпат" получили четыре предложения от различных клубов по нападающему Марьяну Шведу. Об информирует Футбол News.

В услугах молодого форварда, среди прочих, заинтересовано "Динамо". Киевляне ведут переговоры с руководством "львов", онако пока не могут договориться о сумме трансфера.

Также интерес к 21-летнему игроку проявляют Леганес и клуб из Бельгии, а самое выгодное предложение на данный момент сделал Селтик.

Ранее сообщалось, что в услугах украинца заинтересован турецкий Фенербахче.

В текущем сезоне Швед провел 18 матчей в составе Карпат, отличившись восемью голами и тремя ассистами.

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