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"Шальке" и "Бешикташ" согласовали трансфер Коноплянки

Новости » Спорт    15.01.2019 - 13:43
"Шальке" и "Бешикташ" согласовали трансфер Коноплянки
Фото: Евгений Коноплянка (schalke04.de)

О переходе будет объявлено в ближайшее время

Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка в ближайшее время перейдет из немецкого "Шальке" в турецкого "Бешикташа". Об этом сообщает SuperHaber.

Издание утверждает, что стороны официально завершили сделку по переходу 29-летнего игрока. Детали сделки не уточняются, но ранее сообщалось, что турецкий клуб рассматривает вариант с арендой украинском.

В нынешнем сезоне украинский хавбек сыграл за "Шальке" 14 матчей и сделал две результативные передачи.

"Бешикташ" занимает седьмое место в чемпионате Турции.

Интерес к украинцу проявлял также еще один турецкий клуб - стамбульський "Фенербахче", находящийся на 17 строчке в турнирной таблице Суперлиги.

Напомним, хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка стал лучшим игроком в составе национальной команды в спарринге против Италии (1:1).

Селезнев перешел в испанскую "Малагу" до конца сезона "Ман Сити" и "Шальке" поздравили Зинченко и Коноплянку с голами за сборную
Новости Украины трансферыКоноплянкаШалькеБешикташ
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