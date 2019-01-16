"Карпати" отримали чотири пропозиції по трансферу гравця

Фото: Мар'ян Швед (fckarpaty.com)

У футболіста - багато варіантів продовження кар'єри

Львівські "Карпат" отримали чотири пропозиції від різних клубів по нападнику Мар'яну Шведу. Про це інформує Футбол News.

У послугах молодого форварда, серед інших, зацікавлене "Динамо". Кияни ведуть переговори з керівництвом "львів", онако поки не можуть домовитися про суму трансферу.

Також інтерес до 21-річного гравця проявляють Леганес і клуб з Бельгії, а найвигідніша пропозиція на даний момент зробив Селтік.

Раніше повідомлялося, що в послугах українця зацікавлений турецький Фенербахче.

В поточному сезоні Швед провів 18 матчів у складі Карпат, відзначившись вісьмома голами і трьома асистами.