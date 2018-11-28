Главный тренер "Карпат" Мораиш выкупил свой контракт

Фото: Мораиш покинул "Карпаты" (fckarpaty.com)

Львовский клуб остался без наставника

Португальский тренер "Карпат" Жозе Мораиш попрощался с командой и покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

О намерении подать в отставку он озвучил еще на прошлой неделе, однако, несмотря на то, что руководство клуба не дало на это согласие, главный тренер пользуется опцией о возможности выкупа собственного контракта.

К заключительных матчей в 2018 году против киевских "Арсенала" и "Динамо" львовскую команду готовить и.о. главного тренера Олег Бойчишин, которому будут помогать Александр Чижевский и Роман Гнатив.

Как сообщали корейские СМИ, 53-летний португальский специалист близок к заключению сотрудничества с чемпионом Южной Кореи "Чонбук Хюндай Моторс".

Jeonju MBC reported Portuguese manager Jose Morais is very close to being appointed as Jeonbuk Hyundai manager. #kleague pic.twitter.com/52QixRRtLv — Korea Football News (@KORFootballNews) November 23, 2018

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