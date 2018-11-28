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Главный тренер "Карпат" Мораиш выкупил свой контракт

Новости » Спорт    28.11.2018 - 12:11
Главный тренер "Карпат" Мораиш выкупил свой контракт
Фото: Мораиш покинул "Карпаты" (fckarpaty.com)

Львовский клуб остался без наставника

Португальский тренер "Карпат" Жозе Мораиш попрощался с командой и покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

О намерении подать в отставку он озвучил еще на прошлой неделе, однако, несмотря на то, что руководство клуба не дало на это согласие, главный тренер пользуется опцией о возможности выкупа собственного контракта.

К заключительных матчей в 2018 году против киевских "Арсенала" и "Динамо" львовскую команду готовить и.о. главного тренера Олег Бойчишин, которому будут помогать Александр Чижевский и Роман Гнатив.

Как сообщали корейские СМИ, 53-летний португальский специалист близок к заключению сотрудничества с чемпионом Южной Кореи "Чонбук Хюндай Моторс".

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