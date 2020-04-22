"Карпати" висунули свого кандидата на посаду президента УПЛ

Фото: Олег Смалійчук (fckarpaty.com)

Однак дедлайн подачі вже сплив

Футбольний клуб "Карпати" заявив на своє право висунути власного кандидата Олега Смалійчука на посаду президента української Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це львівський клуб поінформував на своєму сайті.

Також зазначається, що відповідного листа було надіслано на адресу Дирекції Прем'єр-ліги.

Однак дедлайн реєстрації претендентів вже минув. Раніше офіційний сайт УПЛ повідомив, що в терміни, передбачені Статутом Ліги, на посаду президента організації зареєстрований тільки один кандидат - Олександр Шевченко.

Вибори нового голови УПЛ, які були перенесені через ситуацію з коронавірусом, заплановані на 27 квітня, але вони можуть бути відтерміновані знову в разі продовження карантину. Зараз обговорюється продовження до 12 травня. Зазначимо, що вибори президента УПЛ повинні проходити тільки в очному режимі.

До цього про своє бажання взяти участь у виборах президента УПЛ також заявляли експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" Михайло Метревелі і журналіст програми Олег Ящук. Згідно з регламентом, кандидати повинні бути висунуті від клубів Ліги.

Нагадаємо, протягом двох останніх років організацією керував швейцарець Томас Грімм, який відмовився переобиратися на новий термін.