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Туман и мокрый снег: водителей предупреждают о непогоде

Новости » Общество     25.12.2019 - 08:42
Туман и мокрый снег: водителей предупреждают о непогоде
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На большей территории страны ожидаются осадки в виде дождя

В среду, 25 декабря, на большей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя, а также туман и мокрый снег в отдельных регионах. Водителей призывают быть осторожными на дорогах, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Так, средняя температура воздуха по стране ожидается в пределах +1+4 градусов. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.

"На большинстве перевальных участках дорог небольшой снег. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано. На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, округленных участков и т. п.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Киевской области ожидается туман и дожди. На западе Украины ожидается дождь с мокрым снегом, а также туман в Карпатах.

Напомним, ранее во Львовской и Ивано-Франковской областях ограничат движение на автодорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Также сообщалось, что по данным пограничной службы, самыми загруженными пунктами пропуска на въезд в Украину являются Корчева-Краковец, Медика-Шегини и Дорохуск-Ягодин. Наименьшее количество пробок фиксируется на пунктах пропуска Хребенне-Рава Руська, Долгобичув-Угринов и Зосин-Устилуг.

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