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"Карпатське море". У мережі показали рідкісне атмосферне явище на вершині гори (відео)

Понеділок 18 листопада 2024 09:52
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"Карпатське море". У мережі показали рідкісне атмосферне явище на вершині гори (відео) Гори дарують мандрівникам незабутні враження (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У мережі показали рідкісне атмосферне явище на вершині української гори, що отримало назву "Карпатське море".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію "ukrainenow_travel" ("Мандруй Україною") в Instagram.

Який вигляд має "Карпатське море"

"Карпатське море", - йдеться у підписі до опублікованого в Instagram відео авторства @nazar_turyst.

Користувачі не залишились байдужими до такого видовища.

"Вааау, як цю красу можна побачити", - поцікавився один із них.

"Ооооооо як гарно", "Нереальна краса", - пишуть інші.

Тим часом дехто поцікавився, де саме було знято ці кадри, й отримав відповідь: "Гора Піп Іван".

На кадрах, опублікованих у мережі, можна побачити, як гірська вершина височіє над низькими хмарами (або туманом), що буквально "перетікають" під горою, неначе море.

&quot;Карпатське море&quot;. У мережі показали рідкісне атмосферне явище на вершині гори (відео)

"Карпатське море" (скриншот: instagram.com/ukrainenow_travel)

Ще більш неймовірним це явище виглядає на тлі заходу сонця.

&quot;Карпатське море&quot;. У мережі показали рідкісне атмосферне явище на вершині гори (відео)

Захід сонця на вершині Піп Іван (скриншот: instagram.com/ukrainenow_travel)

Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Перший сніг у Карпатах

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.

Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван. Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.

Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.

У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.

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