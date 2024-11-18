"Карпатське море". У мережі показали рідкісне атмосферне явище на вершині гори (відео)

У мережі показали рідкісне атмосферне явище на вершині української гори, що отримало назву "Карпатське море".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію "ukrainenow_travel" ("Мандруй Україною") в Instagram.

Який вигляд має "Карпатське море"

"Карпатське море", - йдеться у підписі до опублікованого в Instagram відео авторства @nazar_turyst.

Користувачі не залишились байдужими до такого видовища.

"Вааау, як цю красу можна побачити", - поцікавився один із них.

"Ооооооо як гарно", "Нереальна краса", - пишуть інші.

Тим часом дехто поцікавився, де саме було знято ці кадри, й отримав відповідь: "Гора Піп Іван".

На кадрах, опублікованих у мережі, можна побачити, як гірська вершина височіє над низькими хмарами (або туманом), що буквально "перетікають" під горою, неначе море.

"Карпатське море" (скриншот: instagram.com/ukrainenow_travel)

Ще більш неймовірним це явище виглядає на тлі заходу сонця.

Захід сонця на вершині Піп Іван (скриншот: instagram.com/ukrainenow_travel)

Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".