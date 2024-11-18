"Карпатське море". У мережі показали рідкісне атмосферне явище на вершині гори (відео)
У мережі показали рідкісне атмосферне явище на вершині української гори, що отримало назву "Карпатське море".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію "ukrainenow_travel" ("Мандруй Україною") в Instagram.
Який вигляд має "Карпатське море"
"Карпатське море", - йдеться у підписі до опублікованого в Instagram відео авторства @nazar_turyst.
Користувачі не залишились байдужими до такого видовища.
"Вааау, як цю красу можна побачити", - поцікавився один із них.
"Ооооооо як гарно", "Нереальна краса", - пишуть інші.
Тим часом дехто поцікавився, де саме було знято ці кадри, й отримав відповідь: "Гора Піп Іван".
На кадрах, опублікованих у мережі, можна побачити, як гірська вершина височіє над низькими хмарами (або туманом), що буквально "перетікають" під горою, неначе море.
"Карпатське море" (скриншот: instagram.com/ukrainenow_travel)
Ще більш неймовірним це явище виглядає на тлі заходу сонця.
Захід сонця на вершині Піп Іван (скриншот: instagram.com/ukrainenow_travel)
Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
Перший сніг у Карпатах
Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.
Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.
У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван. Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.
Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.
У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.
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