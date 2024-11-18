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"Карпатское море". В сети показали редкое атмосферное явление на вершине горы (видео)

Понедельник 18 ноября 2024 09:52
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"Карпатское море". В сети показали редкое атмосферное явление на вершине горы (видео) Горы дарят путешественникам незабываемые впечатления (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В сети показали редкое атмосферное явление на вершине украинской горы, получившее название "Карпатское море".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "ukrainenow_travel" ("Мандруй Україною") в Instagram.

Как выглядит "Карпатское море"

"Карпатское море", - говорится в подписи к опубликованному в Instagram видео авторства @nazar_turyst.

Пользователи не остались безучастными к такому зрелищу.

"Вааау, как эту красоту можно увидеть", - поинтересовался один из них.

"Ооооооо как красиво", "Нереальная красота", - пишут другие.

Тем временем кое-кто поинтересовался, где именно были сняты эти кадры, и получил ответ: "Гора Поп Иван".

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как горная вершина возвышается над низкими облаками (или туманом), буквально "перетекающими" под горой, как будто море.

&quot;Карпатское море&quot;. В сети показали редкое атмосферное явление на вершине горы (видео)

"Карпатское море" (скриншот: instagram.com/ukrainenow_travel)

Еще более невероятным это явление выглядит на фоне заката.

&quot;Карпатское море&quot;. В сети показали редкое атмосферное явление на вершине горы (видео)

Закат на вершине Поп Иван (скриншот: instagram.com/ukrainenow_travel)

Отметим, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, которые частично восстановлены для туристических нужд и известны под современным популярным названием "Белый Слон".

Первый снег в Карпатах

Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.

Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых виднелись заснеженные склоны и леса.

В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван. Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.

Тем, кто все же решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.

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