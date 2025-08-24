UA

Карпати засипало снігом у серпні: рятувальники показали кадри

Фото: Карпати засипало снігом 24 серпня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Урочище Заросляк біля Говерли зустріло 24 серпня перший сніг. Температура повітря сягнула +2°С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гірські рятувальники Прикарпаття.

Станом на 09:30 24 серпня на урочищі Заросляк, розташованому біля Говерли, випав перший сніг цього сезону.

Фото: Карпати засипало снігом 24 серпня (facebook.com/chornogora.rescue)

Вітер дме зі заходу зі швидкістю 2–8 м/с, а температура повітря становить близько +2°С.

Крім снігу, спостерігаються опади у вигляді дощу та граду.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що через весняні морози цього року частина врожаю фруктів була знищена.

Ймовірно, це могло спричинити дефіцит і зростання цін на деякі фрукти. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

