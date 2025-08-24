RU

Карпаты засыпало снегом в августе: спасатели показали кадры

Фото: Карпаты засыпало снегом 24 августа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Урочище Заросляк возле Говерлы встретило 24 августа первый снег. Температура воздуха достигла +2°С.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горные спасатели Прикарпатья.

По состоянию на 09:30 24 августа на урочище Заросляк, расположенном возле Говерлы, выпал первый снег в этом сезоне.

Фото: Карпаты засыпало снегом 24 августа (facebook.com/chornogora.rescue)

Ветер дует с запада со скоростью 2-8 м/с, а температура воздуха составляет около +2°С.

Кроме снега, наблюдаются осадки в виде дождя и града.

Напомним, что ранее мы писали о том, что из-за весенних морозов в этом году часть урожая фруктов была уничтожена.

Вероятно, это могло повлечь дефицит и рост цен на некоторые фрукты. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

