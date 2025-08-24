Карпаты засыпало снегом в августе: спасатели показали кадры

По состоянию на 09:30 24 августа на урочище Заросляк, расположенном возле Говерлы, выпал первый снег в этом сезоне.

Фото: Карпаты засыпало снегом 24 августа (facebook.com/chornogora.rescue)

Ветер дует с запада со скоростью 2-8 м/с, а температура воздуха составляет около +2°С.

Кроме снега, наблюдаются осадки в виде дождя и града.