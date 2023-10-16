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Карпати замело снігом (фото)

Україна, Понеділок 16 жовтня 2023 10:28
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Карпати замело снігом (фото) Фото: Карпати замело снігом 16 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 16 жовтня, Карпати засипало снігом. Крім того, вдарив мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 08:00, 16:10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 4 м/с., температура повітря -6°С", - йдеться в повідомленні.

Карпати замело снігом (фото)

Карпати замело снігом 16 жовтня (facebook.com/chornogora.rescue112)

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Зазначимо, що сніг та мороз для Карпат - не нове явище. Нагадаємо, у понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг.

Що стосується інших регіонів України, то сніг очікується наприкінці цього тижня, орієнтовно 21 жовтня.

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