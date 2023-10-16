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Карпаты замело снегом (фото)

Украина, Понедельник 16 октября 2023 10:28
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Карпаты замело снегом (фото) Фото: Карпаты замело снегом 16 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 16 октября, Карпаты засыпало снегом. Кроме того, ударил мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:00, 16:10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 м), ветер западный, 4 м/с., температура воздуха -6°С", - говорится в сообщении.

Карпаты замело снегом (фото)

Карпаты замело снегом 16 октября (facebook.com/chornogora.rescue112)

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Отметим, что снег и мороз для Карпат - не новое явление. Напомним, в понедельник, 9 октября, в Карпатах грянул мороз. А 10 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег.

Что касается других регионов Украины, то снег ожидается к концу этой недели, ориентировочно 21 октября.

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