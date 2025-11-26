UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Карпати накрив шторм і густий туман: рятувальники попереджають туристів про небезпеку

Фото: У Карпатах 26 листопада шторм (Гірські рятувальники Прикарпаття)
Автор: Тетяна Веремєєва

У гірських районах Прикарпаття 26 листопада зафіксовано небезпечні погодні умови - рятувальники та синоптики попереджають про штормовий вітер і густий туман, що значно ускладнюють пересування в горах.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Гірських рятувальників Прикарпаття.

За даними рятувальників, станом на 08:15 на г. Піп Іван Чорногірський - хмарно з проясненнями, сильний південний вітер 23-25 м/с, температура повітря -2°С. На вершині оголошено штормове попередження.

ДСНС закликає утриматися від виходу на маршрути або максимально обережно планувати мандрівки в гори. Туристам рекомендують стежити за оперативним прогнозом погоди й користуватися застосунком "Порятунок у горах", який дозволяє здійснювати голосові дзвінки рятувальникам та надсилати сигнал SOS із координатами.

Небезпечний туман у регіоні

Синоптики також попереджають про туман у першій половині дня в Івано-Франківську та області з видимістю 100-500 метрів протягом понад трьох годин. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Гірські рятувальники просять туристів враховувати погодні умови та відмовлятися від походів у небезпечних районах.

Нагадаємо, 26 листопада в Україні очікується дуже тепла погода - подекуди до +17 градусів, але з потужним південним вітром. Опади можливі лише на заході. У Києві прогнозують хмарність, вітер і до +10 градусів.

РБК-Україна також розповідало, що в Укргідрометцентрі прогнозують, що грудень 2025 року буде теплішим за норму та з опадами в межах звичайних показників.

Погода в УкраїніКарпатиІвано-Франківська областьПогодаГори