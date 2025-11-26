Карпати накрив шторм і густий туман: рятувальники попереджають туристів про небезпеку

За даними рятувальників, станом на 08:15 на г. Піп Іван Чорногірський - хмарно з проясненнями, сильний південний вітер 23-25 м/с, температура повітря -2°С. На вершині оголошено штормове попередження.

ДСНС закликає утриматися від виходу на маршрути або максимально обережно планувати мандрівки в гори. Туристам рекомендують стежити за оперативним прогнозом погоди й користуватися застосунком "Порятунок у горах", який дозволяє здійснювати голосові дзвінки рятувальникам та надсилати сигнал SOS із координатами.

Небезпечний туман у регіоні

Синоптики також попереджають про туман у першій половині дня в Івано-Франківську та області з видимістю 100-500 метрів протягом понад трьох годин. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Гірські рятувальники просять туристів враховувати погодні умови та відмовлятися від походів у небезпечних районах.