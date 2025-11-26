RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Карпаты накрыл шторм и густой туман: спасатели предупреждают туристов об опасности

Фото: В Карпатах 26 ноября шторм (Горные спасатели Прикарпатья)
Автор: Татьяна Веремеева

В горных районах Прикарпатья 26 ноября зафиксированы опасные погодные условия - спасатели и синоптики предупреждают о штормовом ветре и густом тумане, которые значительно затрудняют передвижение в горах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Горных спасателей Прикарпатья.

По данным спасателей, по состоянию на 08:15 на г. Поп Иван Черногорский - облачно с прояснениями, сильный южный ветер 23-25 м/с, температура воздуха -2°С. На вершине объявлено штормовое предупреждение.

ГСЧС призывает воздержаться от выхода на маршруты или максимально осторожно планировать путешествия в горы. Туристам рекомендуют следить за оперативным прогнозом погоды и пользоваться приложением "Спасение в горах", которое позволяет осуществлять голосовые звонки спасателям и отправлять сигнал SOS с координатами.

Опасный туман в регионе

Синоптики также предупреждают о тумане в первой половине дня в Ивано-Франковске и области с видимостью 100-500 метров в течение более трех часов. Объявлен желтый уровень опасности.

Горные спасатели просят туристов учитывать погодные условия и отказываться от походов в опасных районах.

Напомним, 26 ноября в Украине ожидается очень теплая погода - местами до +17 градусов, но с мощным южным ветром. Осадки возможны только на западе. В Киеве прогнозируют облачность, ветер и до +10 градусов.

РБК-Украина также рассказывало, что в Укргидрометцентре прогнозируют, что декабрь 2025 года будет теплее нормы и с осадками в пределах обычных показателей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеКарпатыИвано-Франковская областьПогодаГоры