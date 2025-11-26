Карпаты накрыл шторм и густой туман: спасатели предупреждают туристов об опасности

По данным спасателей, по состоянию на 08:15 на г. Поп Иван Черногорский - облачно с прояснениями, сильный южный ветер 23-25 м/с, температура воздуха -2°С. На вершине объявлено штормовое предупреждение.

ГСЧС призывает воздержаться от выхода на маршруты или максимально осторожно планировать путешествия в горы. Туристам рекомендуют следить за оперативным прогнозом погоды и пользоваться приложением "Спасение в горах", которое позволяет осуществлять голосовые звонки спасателям и отправлять сигнал SOS с координатами.

Опасный туман в регионе

Синоптики также предупреждают о тумане в первой половине дня в Ивано-Франковске и области с видимостью 100-500 метров в течение более трех часов. Объявлен желтый уровень опасности.

Горные спасатели просят туристов учитывать погодные условия и отказываться от походов в опасных районах.