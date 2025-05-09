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Карпати накрила "травнева зима": що коїться і куди не варто йти (фото, відео)

Високогір'я Карпат накрила "травнева зима" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні зранку на високогір'ї Карпат - суттєва негода. Там морозно й туманно, а землю засипало снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Що відбувається на горі Піп Іван

Згідно з інформацією гірських рятувальників, зранку 9 травня 2025 року (станом на 8:25) на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували суттєве погіршення погодніх умов:

  • хмарність;
  • туман.

Уточнюється, що видимість внаслідок цього - обмежена.

Вітер - східний, північно-східний, зі швидкістю 10-12 м/с.

Температура повітря при цьому -7°С.

Допис рятувальників щодо погоди на горі Піп Іван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Виходячи з опублікованої світлини, земля та будівлі на високогір'ї Карпат вкриті снігом.

Піп Іван засипало снігом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Де ще на високогір'ї Карпат засніжило

Гірські рятувальники Прикарпаття повідомили, що в урочищі Заросляк станом на 9 годину ранку також було туманно та сніжно.

Вітер - південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря -1°С.

Погода в урочищі Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Як туристам вберегти життя: поради ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій підтвердили, що засніжило на популярному туристичному маршруті урочища Заросляк.

З огляду на погодні умови мандрівників закликають:

  • утриматись від виходів у високогір'я;
  • обов'язково реєструвати свій маршрут;
  • завантажити спеціальний додаток "Порятунок у горах".

"Пам'ятайте! Безпека - понад усе", - наголосили у ДСНС і опублікували відео, на якому можна побачити "травневу зиму в Карпатах".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що замість потепління українцям прогнозують заморозки, а також якої погоди чекати на вихідні й чи минуть дощі.

Читайте також, чи можливі в Україні руйнівні урагани.

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