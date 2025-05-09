Карпати накрила "травнева зима": що коїться і куди не варто йти (фото, відео)

Сьогодні зранку на високогір'ї Карпат - суттєва негода. Там морозно й туманно, а землю засипало снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.
Згідно з інформацією гірських рятувальників, зранку 9 травня 2025 року (станом на 8:25) на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували суттєве погіршення погодніх умов:
Уточнюється, що видимість внаслідок цього - обмежена.
Вітер - східний, північно-східний, зі швидкістю 10-12 м/с.
Температура повітря при цьому -7°С.
Виходячи з опублікованої світлини, земля та будівлі на високогір'ї Карпат вкриті снігом.
Гірські рятувальники Прикарпаття повідомили, що в урочищі Заросляк станом на 9 годину ранку також було туманно та сніжно.
Вітер - південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря -1°С.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій підтвердили, що засніжило на популярному туристичному маршруті урочища Заросляк.
З огляду на погодні умови мандрівників закликають:
"Пам'ятайте! Безпека - понад усе", - наголосили у ДСНС і опублікували відео, на якому можна побачити "травневу зиму в Карпатах".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що замість потепління українцям прогнозують заморозки, а також якої погоди чекати на вихідні й чи минуть дощі.
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