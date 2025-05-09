Карпаты накрыла "майская зима": что творится и куда не стоит идти (фото, видео)

Напомним, ранее мы рассказывали, что вместо потепления украинцам прогнозируют заморозки, а также какой погоды ждать на выходные и пройдут ли дожди.

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