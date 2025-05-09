Карпаты накрыла "майская зима": что творится и куда не стоит идти (фото, видео)

Сегодня утром на высокогорье Карпат - существенная непогода. Там морозно и туманно, а землю засыпало снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.
Согласно информации горных спасателей, утром 9 мая 2025 года (по состоянию на 8:25) на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали существенное ухудшение погодных условий:
Уточняется, что видимость вследствие этого - ограничена.
Ветер - восточный, северо-восточный, со скоростью 10-12 м/с.
Температура воздуха при этом -7°С.
Исходя из опубликованной фотографии, земля и здания на высокогорье Карпат покрыты снегом.
Горные спасатели Прикарпатья сообщили, что в урочище Заросляк по состоянию на 9 часов утра также было туманно и снежно.
Ветер - юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха -1°С.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что заснежило на популярном туристическом маршруте урочища Заросляк.
Учитывая погодные условия путешественников призывают:
"Помните! Безопасность - превыше всего", - отметили в ГСЧС и опубликовали видео, на котором можно увидеть "майскую зиму в Карпатах".
Напомним, ранее мы рассказывали, что вместо потепления украинцам прогнозируют заморозки, а также какой погоды ждать на выходные и пройдут ли дожди.
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