У Карпатах знайшли мертвого туриста: рятувальники розповіли подробиці
Неподалік вершини гори Піп Іван було знайдено тіло невідомого чоловіка. На місці працювали рятувальники та поліція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"21 травня рятувальники отримали повідомлення про тіло невідомого чоловіка біля вершини гори Піп Іван", - сказано у повідомленні.
На місці події працювали рятувальники та поліція.
Зазначається, що сьогодні, 22 травня, тіло чоловіка, 1991 року народження транспортували з гірської місцевості. Він був родом з Львівщини.
Нагадуємо туристам:
- не ходіть у гори наодинці;
- повідомляйте близьким свій маршрут та завантажуйте додаток "Порятунок у горах";
- слідкуйте за погодою;
- використовуйте надійне спорядження;
- прислухайтесь до порад фахівців.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних, 17 та 18 травня, Карпати засипало снігом. Тоді рятувальники врятували туристку, яка повідомила, що під час спуску з Говерли втратила орієнтування і заблукала.
Також сніг у Карпатах спостерігали і 9 травня. Кадри засніжених гір публікували в мережі.
Зазначимо, що сніг в Україні навесні 2025 року не рідкість. Наприклад, в Україну прийшло похолодання 15 березня.
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