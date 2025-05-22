У Карпатах знайшли мертвого туриста: рятувальники розповіли подробиці

Неподалік вершини гори Піп Іван було знайдено тіло невідомого чоловіка. На місці працювали рятувальники та поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"21 травня рятувальники отримали повідомлення про тіло невідомого чоловіка біля вершини гори Піп Іван", - сказано у повідомленні.

На місці події працювали рятувальники та поліція.

Зазначається, що сьогодні, 22 травня, тіло чоловіка, 1991 року народження транспортували з гірської місцевості. Він був родом з Львівщини.

Нагадуємо туристам:

не ходіть у гори наодинці;

повідомляйте близьким свій маршрут та завантажуйте додаток "Порятунок у горах";

слідкуйте за погодою;

використовуйте надійне спорядження;

прислухайтесь до порад фахівців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних, 17 та 18 травня, Карпати засипало снігом. Тоді рятувальники врятували туристку, яка повідомила, що під час спуску з Говерли втратила орієнтування і заблукала.