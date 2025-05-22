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В Карпатах нашли мертвого туриста: спасатели рассказали подробности

Четверг 22 мая 2025 19:59
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В Карпатах нашли мертвого туриста: спасатели рассказали подробности Фото: Карпатах нашли мертвого туриста (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Неподалеку вершины горы Поп Иван было найдено тело неизвестного мужчины. На месте работали спасатели и полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"21 мая спасатели получили сообщение о теле неизвестного мужчины возле вершины горы Поп Иван", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работали спасатели и полиция.

Отмечается, что сегодня, 22 мая, тело мужчины, 1991 года рождения транспортировали из горной местности. Он был родом из Львовской области.

Напоминаем туристам:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • сообщайте близким свой маршрут и загружайте приложение "Спасение в горах";
  • следите за погодой;
  • используйте надежное снаряжение;
  • прислушивайтесь к советам специалистов.

Напомним, ранее мы писали, что на выходных, 17 и 18 мая, Карпаты засыпало снегом. Тогда спасатели спасли туристку, которая сообщила, что во время спуска с Говерлы потеряла ориентировку и заблудилась.

Также снег в Карпатах наблюдали и 9 мая. Кадры заснеженных гор публиковали в сети.

Отметим, что снег в Украине весной 2025 года не редкость. Например, в Украину пришло похолодание 15 марта.

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ГСЧС Карпаты Спасатели Туристы
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