В Карпатах нашли мертвого туриста: спасатели рассказали подробности

Неподалеку вершины горы Поп Иван было найдено тело неизвестного мужчины. На месте работали спасатели и полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"21 мая спасатели получили сообщение о теле неизвестного мужчины возле вершины горы Поп Иван", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работали спасатели и полиция.

Отмечается, что сегодня, 22 мая, тело мужчины, 1991 года рождения транспортировали из горной местности. Он был родом из Львовской области.

Напоминаем туристам:

не ходите в горы в одиночку;

сообщайте близким свой маршрут и загружайте приложение "Спасение в горах";

следите за погодой;

используйте надежное снаряжение;

прислушивайтесь к советам специалистов.

Напомним, ранее мы писали, что на выходных, 17 и 18 мая, Карпаты засыпало снегом. Тогда спасатели спасли туристку, которая сообщила, что во время спуска с Говерлы потеряла ориентировку и заблудилась.