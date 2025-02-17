UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп

У Карпатах зафіксували рекордні 22 градуси морозу: коли й де саме (фото)

На високогір'ї Карпат зафіксували -22°С (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат рекордно низьку температуру повітря. Йдеться про мінус 22 градуси за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію рятувальників у Facebook.

Де саме у Карпатах зафіксували 22 градуси морозу

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 9 годину ранку 17 лютого 2025 року, температуру повітря на рівні -22°С зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.

При цьому погода була хмарною, з проясненнями. Вітер - північно-східний, 6 м/с.

Ситуація на горі Піп Іван сьогодні зранку (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначимо, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Останнім часом ранкова температура на горі Піп Іван коливалась у межах від -6 до -20 градусів за Цельсієм.

Допис рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Згідно з інформацією Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж понеділка, 17 лютого, погода в регіоні очікується хмарна, з проясненнями, без істотних опадів.

На дорогах - ожеледиця. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • в Івано-Франківську вдень - від 0 до 2 градусів морозу;
  • по області вдень - від 0 до 5 градусів морозу.

При цьому у високогір'ї Карпат прогнозували:

  • вночі -13-18°С;
  • вдень -3-8°С.

"Медико-метеорологічні умови 1 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - підсумували в обласному центрі гідрометеорології.

Прогноз погоди на 17 лютого (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.

Читайте також, чому якість повітря взимку може напряму залежати від погоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніКарпатиІвано-Франківська областьПогода на день