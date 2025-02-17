У Карпатах зафіксували рекордні 22 градуси морозу: коли й де саме (фото)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.

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