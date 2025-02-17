В Карпатах зафиксировали рекордные 22 градуса мороза: когда и где именно (фото)

Сегодня утром горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат рекордно низкую температуру воздуха. Речь идет о минус 22 градусах по Цельсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спасателей в Facebook.
Согласно информации спасателей, по состоянию на 9 часов утра 17 февраля 2025 года, температуру воздуха на уровне -22°С зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский.
При этом погода была облачной, с прояснениями. Ветер - северо-восточный, 6 м/с.
Отметим, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
В последнее время утренняя температура на горе Поп Иван колебалась в пределах от -6 до -20 градусов по Цельсию.
Согласно информации Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение понедельника, 17 февраля, погода в регионе ожидается облачная, с прояснениями, без существенных осадков.
На дорогах - гололедица. Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
При этом на высокогорье Карпат прогнозировали:
"Медико-метеорологические условия 1 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - подытожили в областном центре гидрометеорологии.
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