В Карпатах висота снігового покриву досягає 30 см

Фото: сніг в Карпатах (facebook.com/lavyny.official)

У Карпатах сьогодні сніг, температура до -3,8

В Карпатах станом на ранок 3 грудня 2018 року висота снігового покриву досягає 30 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, станом на восьму годину ранку на Сл Пожежевська температура повітря становить -1,6 градус, вітер південно-західний 9 м/с, місцями пориви до 11 м/с, хмарно. Висота снігового покриву становить 7-30 см, сніг..

Також повідомляється, що на Сл Плай температура повітря становить -2,8 градуси, вітер південно-західний 16 м/с, місцями пориви до 20 м/с, туман та сніг. Разом з тим, висота снігового покриву становить лише 5 см.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить -3,8 градуси, висота снігового покриву становить 30 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними "Укравтодору", станом на ранок 3 грудня на окремих ділянках доріг державного значення спостерігається засніженість і ожеледиця.

Крім того, повідомлялося, що у Києві сьогодні, 3 грудня, очікується туман, видимість становитиме 200-500 метрів.