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У Карпатах висота снігового покриву досягає 33 см

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 11:54
У Карпатах висота снігового покриву досягає 33 см
Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Температура повітря у Карпатах досягає -20 градусів морозу

У Карпатах станом на ранок 30 листопада 2018 року місцями висота снігового покриву становить 33 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, станом на восьму годину ранку на Сл Пожежевська температура повітря становила -11,8градусів, вітер, південно-західний 4 м/с, пориви 6 м/с, висота снігового покриву становить 26-33 см. 

Також синоптики повідомили, що на Сл Плай температура повітря вранці становила -10,3 градусів, вітер південно-східний 2м/с, пориви 4 м/с, висота снігового покриву становить 4 см, сніг свіжий, пиловидний.

На Драгобраті температура повітря досягає -20,7 градусів, висота снігового покриву становить 33 см. 

У Карпатах висота снігового покриву досягає 33 см

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у південних і східних областях України 30 листопада та 1 грудня очікуються сильний вітер і снігопади, в Приазов'ї можливі хуртовини.

Крім того, повідомлялося, що у Києві сьогодні, 30 листопада, місцями на дорогах очікується ожеледиця

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура від +2 до -10 В високогір'ї Карпат висота снігового покриву досягла одного метру
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