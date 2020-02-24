В Карпатах выпало более 1,5 метра снега

По состоянию на понедельник, 24 февраля, высота снежного покрова в Карпатах местами превышает полтора метр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

Как отметили синоптики, по состоянию на 8 утра на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 34-154 сантиметров. Температура воздуха достигает -2,6 градусов, ветер северный 7-9 м/с. Снег свежий, нестабильный, слабо закреплен.

Также более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 138 см. Температура воздуха -3,1 градуса, снег, металь.

На снеголавинной станции Плай высота снежного покрова составляет 31-76 см, снег свежий, плотный, хорошо закреплен. Температура воздуха составляет -3,2 градуса.

Напомним, 24 февраля в Украине резко ухудшится погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди и метели. Возможное нарушение на отдельных участках дорог или прекращение движения транспорта.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах с 22 по 24 февраля сохранится высокая возможность схода лавин. В горах Ивано-Франковской области объявлен 3 уровень опасности.