У Карпатах випало більше 1,5 метра снігу

За станом на понеділок, 24 лютого, висота сніжного покриву в Карпатах місцями перевищує півтора метра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр Facebook.

Як зазначили синоптики, станом на 8 ранку на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 34-154 сантиметрів. Температура повітря досягає -2,6 градусів, вітер північний 7-9 м/с. Сніг свіжий, нестабільний, слабо закріплена.

Також більше одного метра снігу зафіксували на Драгобраті - 138 див. Температура повітря -3,1 градуси, сніг, металь.

На сніголавинній станції Плай висота снігового покриву становить 31-76 см, сніг свіжий, щільний, добре закріплений. Температура повітря становить -3,2 градуси.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні різко погіршиться погода. Синоптики оголосили штормове попередження. Очікуються сильні дощі та хуртовини. Можливе порушення на окремих ділянках доріг або припинення руху транспорту.

Також РБК-Україна писало, що в Карпатах з 22 по 24 лютого збережеться висока можливість сходження лавин. В горах Івано-Франківської області оголошено 3-й рівень небезпеки.