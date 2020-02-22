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В Карпатах объявили 3 уровень лавинной опасности

Новости » Политика     22.02.2020 - 09:46
В Карпатах объявили 3 уровень лавинной опасности
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Опасность сохранится до 24 февраля

В субботу, 22 февраля, в Карпатах сохранится высокая возможность схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в период с 22 по 24 февраля в Карпатах будет преобладать значительная снеголавинная опасность. В горах Ивано-Франковской области объявлен 3 уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украину надвигается активный циклон, который принесет сильные метели и штормовые ветры. В Карпатах 24 февраля ожидаются порывы ветра до 40 м/с, значительный снег, метели, снежные заносы и гололедица.

Также РБК-Украина писало, что из-за надвигающейся непогоды синоптики повысили уровень опасности в Украине. В Гидрометцентре объявили желтый уровень опасности 23 февраля и оранжевый уровень - 24 февраля.

Кроме того, 20 февраля спасатели в Карпатах нашли двух туристов, заблудившихся вблизи горы Драгобрат. Двое сноубордистов попали в туман и не смогли найти дорогу с горы. В медицинской помощи туристы не нуждались. Они были доставлены на горнолыжный комплекс.

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Новости Украины КарпатылавинаГСЧС
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