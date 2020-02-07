В Карпатах выпало больше метра снега

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наблюдается до 125 сантиметров снега

По состоянию на 7 февраля высота снежного покрова в Карпатах местами превышает 1 метр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на 8 утра на снеголавинной станции Пожежевская зафиксирована высота снежного покрова 67-125 сантиметров. Температура воздуха достигает -6 градусов. Снег свежий, рыхлый и слабо закреплен.

Кроме того, от 20 до 70 сантиметров снега выпало в районе снеголавинной станции Плай. Отмечается, что снег свежий, пылевидный и хорошо закреплен. Также наблюдаются карнизы и переметы. Температура воздуха на снеголавинной станции до -4 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные, 8-9 февраля. В Укргидрометцентре рассказали, что погода в Украине на выходных будет сухой и солнечной. Ожидается, что температура воздуха на выходных местами понизится до -15 градусов.

Также РБК-Украина писало, что после нескольких дней сильных снегопадов, осадки уйдут с Украины, но их заменит существенное похолодание. С пятницы ожидается снижение температуры ночью до -7...-13, днем до -1...-6. В восточных областях и Карпатах ночью -11...-16, днем -5...-10 градусов.