В Карпатах випало майже 40 см снігу

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

В Карпатах сьогодні до 10 градусів морозу

В Карпатах станом на ранок 14 грудня 2018 року висота снігового покриву досягла майже 40 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За інформацією синоптиків, на Сл Пожежевська температура повітря станом на ранок становила -9,4 градуси морозу, хмарно, висота снігового покриву становить 16-38 см, сніг хуртовинний, стабільний.

Крім того, повідомляється, що на Сл Плай температура повітря становить -8,8 градусів морозу, пориви вітру до 8 м/с, туман, сніг, висота снігового покриву становить 12 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -9,8 градусів морозу, сніг. Висота снігового покриву становить 39 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах 14 грудня утримається снiголавинна небезпека.

Як писало РБК-Україна, в Україні станом на ранок 14 грудня в ряді областей тривають опади у вигляді снігу, синоптики попереджають про погіршення погодних умов.