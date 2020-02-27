В Карпатах возможен сход снежных лавин

Сегодня, 27 февраля, в Карпатах из-за мокрого снега возможен сход снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей вследствие выпадения мокрого снега ожидается значительная опасность схода лавин. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о сильных порывах ветра и высокой вероятности схода снежных лавин в Карпатах. В юго-восточной части Карпат прогнозировали порывы ветра 15-20 метров в секунду, на высокогорье - до 25-30 м/сек.

Как писало РБК-Украина, сегодня в южных и восточных областях возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий был объявлен 1 уровень опасности.

Кроме того, высота снежного покрова в Карпатах местами превысила полтора метра. Высоту более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 138 сантиметров.

Также спасатели призвали воздержаться от похода в горы в связи с ухудшением погоды.