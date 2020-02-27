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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество     27.02.2020 - 08:15
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Непогода ожидается на юге и востоке

В четверг, 27 февраля, в некоторых регионах Украины ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня в южных и восточных областях возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности в данных регионах.

Напомним, на этой неделе западные и южные области охватила сильная непогода. В результате осложнения погодных условий погиб один человек. В Херсоне, Кропивницкому, Ивано-Франковске и Запорожье несколько людей были травмированы.

Как писало РБК-Украина, в Николаевской области в результате сильной непогоды были повреждены 257 жилых домов и более 200 объектов социальной инфраструктуры. От сильного ветра пострадали более 40 учреждений образования и 11 учреждений здравоохранения.

Также сообщалось, что в Кировоградской области из центральной районной больницы сильный ветер сорвал часть кровли. В результате происшествия никто не пострадал, однако доступ к зданию больницы ограничили.

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