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В Карпатах возможен сход снежных лавин

Новости » Общество     27.02.2020 - 08:39
В Карпатах возможен сход снежных лавин
Иллюстративное фото (wikimedia.org dahu1)

Объявлен 3 уровень опасности

Сегодня, 27 февраля, в Карпатах из-за мокрого снега возможен сход снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей вследствие выпадения мокрого снега ожидается значительная опасность схода лавин. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о сильных порывах ветра и высокой вероятности схода снежных лавин в Карпатах. В юго-восточной части Карпат прогнозировали порывы ветра 15-20 метров в секунду, на высокогорье - до 25-30 м/сек.

Как писало РБК-Украина, сегодня в южных и восточных областях возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий был объявлен 1 уровень опасности.

Кроме того, высота снежного покрова в Карпатах местами превысила полтора метра. Высоту более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 138 сантиметров.

Также спасатели призвали воздержаться от похода в горы в связи с ухудшением погоды.

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