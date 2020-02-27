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У Карпатах можливе сходження снігових лавин

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 08:39
У Карпатах можливе сходження снігових лавин
Ілюстративне фото (wikimedia.org dahu1)

Оголошено 3 рівень небезпеки

Сьогодні, 27 лютого, у Карпатах через мокрий сніг можливе сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей внаслідок випадіння мокрого снігу очікується значна небезпека сходження лавин. Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про сильні пориви вітру та високу ймовірність сходження снігових лавин у Карпатах. У південно-східній частині Карпат прогнозували пориви вітру 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї - до 25-30 м/с.

Як писало РБК-Україна, сьогодні у південних та східних областях можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. У зв'язку з погіршенням погодних умов було оголошено 1 рівень небезпеки.

Крім того, висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищила півтора метра. Висоту більше одного метра снігу зафіксували на Драгобраті - 138 сантиметрів.

Також рятувальники закликали утриматися від походу в гори у зв'язку з погіршенням погоди.

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