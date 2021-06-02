UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Карпатах третий день подряд идет снег. Спасатели призывают не ходить в горы

Автор: Инна Собора

Сегодня, 2 июня, в Карпатах идет мокрый снег. На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 градуса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В горах сегодня облачно, ветер восточный 10-12 м/с.

"В ближайшее время рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", - призывают спасатели.

Напомним, вчера в Карпатах в первый день лета было холодно, температура опустилась до -2 градусов.

31 мая на горе Поп Иван Черногорский падал снег. Видимость была ограничена до 50 метров. Ветер северо-восточной 8-10 м/с. Температура воздуха 0 градусов.

РБК-Украина писало, что ночью в ряде восточных и южных областей ухудшится погода. Синоптики прогнозируют значительные дожди.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины снегКарпатыПогода