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Синоптики предупреждают об опасных ночных ливнях: список областей

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Среда 02 июня 2021 13:28
Синоптики предупреждают об опасных ночных ливнях: список областей Фото: ночью в Украине прогнозируют ливни (УНИАН)
Автор: Инна Собора

Ночью в ряде восточных и южных областей ухудшится погода. Синоптики прогнозируют значительные дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, ливни прогнозируют в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.

Там дожди начнутся после 21:00 сегодня вечером и будут идти до 9 утра. Ожидается, что количество осадков составит 15-49 мм за 12 часов и менее.

В этих областях объявлен и уровень опасности (желтый). Это означает, погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

РБК-Украина писало, что сегодня, 2 июня погодные условия ухудшатся в восточной, центральной и южной части Украины.

Напомним, что сегодня в Украине из-за порывов ветра и грозу обесточены 50 населенных пунктов. В результате сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

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