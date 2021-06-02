RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Карпатах третій день поспіль йде сніг. Рятувальники закликають не йти в гори

Автор: Инна Собора

Сьогодні, 2 червня, у Карпатах йде мокрий сніг. На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -2 градуси.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

В горах сьогодні хмарно, вітер східний 10-12 м/с.

"Найближчим часом рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я", - закликають рятувальники.

Нагадаємо, вчора в Карпатах у перший день літа також було холодно, температура опустилася до -2 градусів.

31 травня на горі Піп Іван Чорногірський падав сніг. Видимість була обмежена до 50 метрів. Вітер північно-східній 8-10 м/с. Температура повітря 0 градусів.

РБК-Україна писало, що вночі у низці східних та південних областей погіршиться погода. Синоптики прогнозують значні дощі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України снегКарпатыПогода