ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Карпаты засыпает снегом за день до начала лета. На западе и юге идут дожди

Новина українською →
Карпаты, Понедельник 31 мая 2021 10:31
Карпаты засыпает снегом за день до начала лета. На западе и юге идут дожди Фото: в Карпатах падает снег (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

За день до начала лета в Украине продолжает оставаться холодная погода. В Карпатском регионе идет снег, а в других областях - дожди.

Об этом сообщает пресс-центр Черногорского горно поисково-спасательного поста.

Сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-восточной 8-10 м/с. Температура воздуха 0 градусов.

Карпаты засыпает снегом за день до начала лета. На западе и юге идут дождиФото: в Карпатах падает снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что на сайте УкрГидрометцентра указано, что сегодня идут дожди во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Напомним, сегодня сильные ливни в западных областях Украины. Из-за этого возможны подтопления в этих регионах.

Отметим, синоптики рассказали, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Кроме того, погода в июне в Украине ожидается не самая благоприятная. Первый месяц лета будет дождливым, возможны сильные грозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Погода снег дожди
NEWS
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы