В Карпатах сохраняется высокая опасность схода лавин

В субботу, 29 февраля, в Карпатах сохранится значительный уровень снеголавинной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня в высокогорье Закарпатской области сохранится высокая вероятность схода снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Как писало РБК-Украина, высота снежного покрова в Карпатах местами превысила полтора метра. Так, на снеголавинной станции Пожижевская утром 24 февраля высота снежного покрова составляла 154 сантиметра, а на Драгобрате была зафиксирована высота снежного покрова 138 сантиметров.

Напомним, 21 февраля на норвежском архипелаге Шпицберген произошел сход снежной лавины вблизи ледника. Под лавиной оказались двое граждан Германии, которые принимали участие в туре, организованном российской фирмой Arctic Travel Company Grumant. Туристы не выжили.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах спасатели отыскали группу заблудившихся туристов. Спасатели сопроводили туристов к подножию горы. К поиску туристов были привлечены 29 сотрудников ГСЧС.