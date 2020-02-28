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В Карпатах объявили 3 уровень лавинной опасности

Новости » Общество     28.02.2020 - 08:58
В Карпатах объявили 3 уровень лавинной опасности
Иллюстративное фото (flickr.com/wsdot)

Лавины могут сойти в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Сегодня, 28 февраля, в Карпатах ожидается высокая вероятность схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в связи с интенсивным приростом снежного покрова на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется высокая вероятность схода снежных лавин.

Синоптики объявили 3 уровень снеголавинной опасности в Карпатах.

Напомним, ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Карпатах местами превысила полтора метра. На снеголавинной станции Пожижевская утром 24 февраля высота снежного покрова составляла 154 сантиметров. На Драгобрате была зафиксирована высота снежного покрова 138 сантиметров.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах спасатели отыскали группу заблудившихся туристов. Спасатели сопроводили туристов к подножию горы. К поискам были привлечены 29 сотрудников ГСЧС.

Кроме того, на норвежском архипелаге Шпицберген произошел сход снежной лавины вблизи ледника. В результате инцидента погибли двое граждан Германии, которые принимали участие в туре, организованном российской фирмой Arctic Travel Company Grumant.

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Новости Украины ГидрометцентрКарпатылавина
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