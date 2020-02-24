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В Карпатах отыскали заблудившихся туристов

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 12:51
В Карпатах отыскали заблудившихся туристов
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Туристов искали с вечера 23 февраля

Закарпатские спасатели отыскали в Карпатах, заблудившихся накануне туристов. Об этом сообщает пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что туристов отыскали 24 февраля в 12:07. На данный момент туристов сопровождают к подножию горы.

"Спасатели отыскали пропавших туристов в Карпатах. Они были найдены 24 февраля в 12:07. Поисковые работы длились с вечера 23 февраля", - сообщили в ГСЧС.

К поискам были привлечены 29 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

Ранее РБК-Украина писало, что 23 февраля в 19:05 спасателям сообщили о том, что в районе горы Петрос Раховского района заблудилась группа туристов из пяти человек. Поисковые работы были осложнены темным периодом суток, метелью и значительной лавинной опасностью. В результате в 4:35 утра 24 февраля поиск был приостановлен до 6 утра.

Также сообщалось, что 23 февраля в Карпатах выпало более метра снега. В частности, большое количество снега зафиксировано на снеголавинной станции Пожижевская, Плай и Драгобрат.

Кроме этого синоптики предупреждали о значительной снеголавинной опасности в Карпатах в период с 22 по 24 февраля. В горах Ивано-Франковской области объявлено 3 уровень опасности.

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