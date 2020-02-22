Ветер и сильные метели: на Украину надвигается циклон

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Непогода ожидается в западных и юго-восточных областях

В ближайшие два дня погода в Украине существенно ухудшится, ожидаются сильные метели и штормовой ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, в связи с перемещением активного циклона в западных и юго-восточных областях 24 февраля ожидается ухудшение погодных условий. В воскресенье, 23 февраля, на всей территории страны возможны порывы ветра до 22 м/сек.

Отмечается, что активный циклон принесет значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. В понедельник ожидается сильный ветер до 25-28 метров в секунду. Значительный снег, сильные метели, снежные заносы и гололедицу прогнозируют в Карпатах, порывы ветра там достигают 40 м/с.

"Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах будут обусловливать нарушения на отдельных участках дорог и прекращения движения транспорта", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики повысили уровень опасности в Украине в связи с надвигающейся непогодой. В Гидрометцентре объявили желтый уровень опасности 23 февраля и оранжевый уровень - 24 февраля.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах спасли двух туристов, заблудившихся вблизи горы Драгобрат. Двое сноубордистов попали в туман и не смогли найти дорогу с горы.