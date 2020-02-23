У Карпатах зберігається висока лавинна небезпека

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Сходження лавин можливе у горах Івано-Франківської області

У Карпатах сьогодні, 23 лютого, зберігається висока ймовірність сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, у неділю сходження снігових лавин можливе у горах Івано-Франківської області. У зв'язку з цим у Карпатах було оголошено 3 рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що у період з 22 до 24 лютого у Карпатах зберігатиметься значна небезпека сходження снігових лавин. У горах Івано-Франківської області оголосили 3 рівень небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що на Україну насувається активний циклон, який принесе сильні хуртовини та штормові вітри. У Карпатах завтра, 24 лютого, очікуються пориви вітру до 40 м/с, значний сніг, хуртовини, снігові замети та ожеледиця. Сьогодні ж в Україні очікуються пориви вітру до 22 м/с.

Крім того, 20 лютого рятувальники у Карпатах знайшли двох заблукалих туристів поблизу гори Драгобрат. Двоє сноубордистів потрапили в туман і не змогли знайти дорогу з гори. Туристи не потребували медичної допомоги, тому були доставлені на гірськолижний комплекс.