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В Карпатах спасли заблудившихся туристов

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 12:20
В Карпатах спасли заблудившихся туристов
Фото: спасатели отыскали заблудившихся туристов (facebook.com/mvs.gov.ua)

Сноубордисты заблудились в горах из-за сильного тумана

В Карпатах вблизи горы Драгобрат спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отыскали двоих заблудившихся сноубордистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что вечером 20 февраля двое сноубордистов 1996 года рождения попали в туман и не смогли найти дорогу, чтобы вернуться с горы.

"Ребята 1996 года рождения поднялись на подъемнике "Вершина Карпат", однако попали в туман, сошли не в ту сторону и заблудились. Раховские спасатели, которые выехали на место происшествия, поддерживали с туристами телефонную связь. Ребята сориентировали спасателей, что находятся у ручья, и таким образом бойцы ГСЧС нашли их в районе урочища Григулець", - сообщили спасатели.

Отмечается, что в медицинской помощи туристы не нуждались. Они были доставлены на горнолыжный комплекс.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что горная поисково-спасательная часть Закарпатской области создала сервис для туристов, который поможет при необходимости их спасения. Перед походом в горы туристы могут зарегистрироваться на онлайн-сервисе. В случае если они не выйдут на связь в указанное время, спасатели отправят на их поиск.

Также сообщалось, что сегодня, 21 февраля, синоптики предупреждают о значительной опасности схождения снежных лавин в горах Ивано-Франковской области.

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