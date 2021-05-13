В Карпатах сохраняется риск схода лавин

Синоптики предупреждают, что на фоне потепления в Карпатах сохраняется вероятность схода лавин. Объявлена снеголавинная опасность.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, 13 мая в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).
Кроме того, умеренная снеголавинная опасность ожидается в высокогорье восточной части Закарпатской области.
Умеренная сніголавнинна опасность означает, что снежный покров умеренно закреплен только на некоторых крутых склонах, на других - хорошо закреплен. Сход лавин вероятен, в частности за счет высоких дополнительных нагрузок, в основном на крутых склонах. В то же время, большие природные лавины не ожидаются.
Напомним, 8 мая сообщалось, что в Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.
РБК-Украина писало, что погода в стране в ближайшие дни будет дождливой. До конца недели на территории страны местами ожидаются грозы.