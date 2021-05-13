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У Карпатах зберігається ризик сходження лавин

Автор: РБК-Україна

Синоптики попереджають, що на фоні потепління у Карпатах зберігається ймовірність сходження лавин. Оголошена сніголавинна небезпека.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, 13 травня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується помiрна сніголавинна небезпека (2 рiвень).

Крім того, помiрна снiголавинна небезпека очікується у високогiр’ї схiдної частини Закарпатської областi.

Помірна сніголавнинна небезпека означає, що сніговий покрив помірно закріплений тільки на деяких крутих схилах, на інших - закріплений добре. Сходження лавин ймовірне, зокрема за рахунок високих додаткових навантажень, в основному на крутих схилах. Водночас, великі природні лавини не очікуються.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що в Карпатах за ніч випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.

РБК-Україна писало, що погода в країні найближчими днями буде дощовою. До кінця тижня на території країни місцями очікуються грози.

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