В Карпатах сохранится значительная опасность схождения лавин

Так, в Карпатах ожидаются снегопады и метели, в связи с чем снеголавинная опасность сохранится в горах Львовской и на высокогорье Ивано-Франковской областей.

Напомним, третий уровень опасности из-за возможного схождения лавин был объявлен в Карпатах еще вчера, 17 февраля.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах уже пятый день продолжаются поисковые работы пропавшего туриста из Киева. Он и еще один турист заблудились во время катания на лыжах еще 13 февраля. На следующий день одного из туристов удалось найти, его состояние удовлетворительное. К поискам привлечены почти 50 человек и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что во Львовской и Ивано-Франковской области накануне выпало до 10 сантиметров снега. При этом на большей территории Украины сегодня ожидаются снегопады, температура воздуха составит от -9 до -16, на юге -4-8 градусов.