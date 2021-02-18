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У Карпатах збережеться значна небезпека сходження лавин

Автор: Ігор Литвиненко

У Карпатах в четвер, 18 лютого, збережеться висока небезпека сходження лавин. Оголошено третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, в Карпатах очікуються снігопади і хуртовини, у зв'язку з чим сніголавинна небезпека збережеться в горах Львівської та на високогір'ї Івано-Франківської областей.

Нагадаємо, третій рівень небезпеки з-за можливого сходження лавин був оголошений в Карпатах ще вчора, 17 лютого.

Також РБК-Україна писало, що в Карпатах вже п'ятий день тривають пошукові роботи зниклого туриста з Києва. Він і ще один турист заблукали під час катання на лижах ще 13 лютого. На наступний день одного з туристів вдалося знайти, його стан задовільний. До пошуків залучено майже 50 осіб і 10 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що у Львівській та Івано-Франківській області напередодні випало до 10 сантиметрів снігу. При цьому на більшій території України сьогодні очікуються снігопади, температура повітря складе від -9 до -16, на півдні -4-8 градусів.

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Новини України КарпатылавинаДСНС
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