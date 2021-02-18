В Украину вернулись снегопады и холодно до -16

Сегодня в Украину вернулись снегопады. В Ивано-Франковской и Львовской областях выпало до 10 сантиметров снега.

Кроме того, небольшой снег (1-3 см) в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской, большинстве центральных и южных областях. Температура воздуха -9-16, на западе и юге -4-8.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное, в южных областях сухое.

На перевальных участках дорог снег, прирост покрова от 4 до 10 см. Покрытие дорог мокрое. Температура воздуха -3-7.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что сегодня будет небольшой снег, на большей территории страны, днем в Приазовье умеренный снег, на крайнем юге с дождем.

Ветер северный, на юге и востоке юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем -7-12, на юге -1-6.