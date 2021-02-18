ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину вернулись снегопады и холодно до -16

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 08:15
В Украину вернулись снегопады и холодно до -16 Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украину вернулись снегопады. В Ивано-Франковской и Львовской областях выпало до 10 сантиметров снега.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Кроме того, небольшой снег (1-3 см) в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской, большинстве центральных и южных областях. Температура воздуха -9-16, на западе и юге -4-8.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное, в южных областях сухое.

На перевальных участках дорог снег, прирост покрова от 4 до 10 см. Покрытие дорог мокрое. Температура воздуха -3-7.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что сегодня будет небольшой снег, на большей территории страны, днем в Приазовье умеренный снег, на крайнем юге с дождем.

Ветер северный, на юге и востоке юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем -7-12, на юге -1-6.

Напомним, в Украине в течение недели сохранится морозная погода, местами ожидается снег.

Ранее сообщалось, что погода в Украине резко изменится в последнюю неделю февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Снегопад Погода
NEWS
Премьер Грузии идет в отставку
Премьер Грузии идет в отставку
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами